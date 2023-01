Cinco razones por las que no puedes dejar de ver 'Bohemian Rhapsody'

'Bohemian Rhapsody' es una celebración trepidante de Queen, su música y su extraordinario cantante principal Freddie Mercury, quien desafió estereotipos y destruyó convenciones para convertirse en uno de los artistas más queridos del mundo.

La película sigue el ascenso meteórico de la banda a través de sus canciones icónicas y su sonido revolucionario, de su inminente implosión una vez que el estilo de vida de Mercury se sale de control, y de su reunión triunfante en vísperas de Live Aid, donde Mercury, quien enfrentaba una enfermedad terminal, lidera la banda en una de las presentaciones más grandiosas en la historia de la música rock. Y, en el proceso, la consolidación del legado de una banda que siempre fue más como una familia, y que continúa inspirando a marginados, soñadores y melómanos hasta la fecha.

Hasta el momento, la cinta ha cumplido con las expectativas de todos los espectadores, con sus actores, su banda sonora, su protagonista y otros componentes que la hacen única. Si aún no la has visto, aquí te damos algunas razones para no perderse 'Bohemian Rhapsody'.

