Así lucen Timón y Pumba en el live action de 'El Rey León'

"El Rey León" es una película de aventura, drama y animación que promete cautivar a toda la audiencia gracias a sus paisajes y a las diferentes travesías que vivirán los personajes.

La cinta se desarrolla en la sabana africana donde gobierna el rey Mustafa, padre de Simba. Sin embargo, no todo es felicidad tras su nacimiento, pues no cuenta con que para su tío Scar no es conveniente su llegada a la familia ya que tiene sus propios intereses con el trono de la selva.

Publicidad

Debido a la batalla que se origina, Simba se ve obligado a huir muy lejos y, en su travesía, conoce a quienes se convirtien en sus mejores y más divertidos amigos, Timón Y Pumba. Ellos le ayudarán a recuperar lo que le pertenece.

Está filmación, lanzada originalmente en 1994, se reinventó para darle vida a los personajes y lograr una apariencia totalmente real.

Mira también:

Publicidad

"Perdimos y no estamos acostumbrados a perder": pocos días para estreno de Endgame Shazam, un superhéroe bastante peculiar, llega a la gran pantalla Triple Frontera: por qué Netflix está enamorado de Colombia para sus producciones .