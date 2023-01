Cardi B estrena video en compañía de J Balvin y Bad Bunny

A puertas de la temporada más importante para la industria musical, el verano, Cardi B lanza el video del sencillo 'I Like It', el cual realiza en colaboración con J Balvin y Bad Bunny, usando como base el sample de la popular canción de Peter Rodriguez, 'I Like it Like That'.

El colorido clip evoca la estética latina, que es tan emblemática de los sonidos tropicales de los años 80's, como lo muestra el atuendo de Cardi B, que recuerda las icónicas vestimentas de Celia Cruz, típicas de las fiestas y celebridades caribeñas.

Por su parte Bad Bunny y J Balvin le dan el toque latino e hispano a la canción, lo que hace que este sencillo se esté convirtiendo en uno de los éxitos del verano en los Estados Unidos.

El video se encuentra disponible en YouTube, en donde ha superado los tres millones de reproducciones a tan solo unas horas de su publicación.

