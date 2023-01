Así fue la magnífica presentación de Lady Gaga y Bradley Cooper en los Óscar

Lady Gaga y Bradley Cooper dieron un recital de complicidad mientras interpretaban a dúo sobre el escenario del Teatro Dolby de Los Ángeles el tema ‘Shallow’ de la película ‘A Star is Born’, Óscar a la mejor canción.

En uno de los momentos más especiales de la noche, los protagonistas de ‘A Star is Born’ trasladaron a la gala de los Óscar la grandísima complicidad de la que ya hicieron gala en la película, lo que fue recompensado por el público con un grandísimo aplauso.

Sin embargo, Lady Gaga y Cooper se olvidaron de todo lo que les rodeaba y solo tuvieron ojos el uno para el otro, con una puesta en escena perfectamente estudiada.

Una complicidad que acabó con ambos actores sentados al piano que tocaba la cantante en los últimos acordes de ‘Shallow’, mejilla contra mejilla, ojos cerrados y una expresión dulce que se metió a los asistentes en el bolsillo.

‘Shallow’ había comenzado solo con unos acordes de guitarra mientras Cooper y Lady Gaga subían al escenario, desde el patio de butacas, tomados de la mano.

Lady Gaga, que lucía un modelo inspirado en el cine clásico, firmado por Alexander McQueen, en negro y con volumen estructurado en la cintura, se situó de pie junto al piano mientras miraba a Cooper que comenzaba a cantar la canción candidata al Óscar.

Al actor y director en ‘A Star is Born’ le dio el relevo Lady Gaga que, con gestos delicados, se sentó tras un precioso piano en madera clara que relucía bajo los focos del escenario, y con una voz poderosa y aterciopelada centró la mirada de todo el auditorio, pero sus ojos seguían clavados en Cooper.

Una actuación muy dulce que sirvió como celebración anticipada del Óscar a la mejor canción que, unos minutos después, como señalaban todas las quinielas fue a para a ‘Shallow’.

Lady Gaga subió al escenario rodeada del resto de compositores y presa de la emoción no paró de llorar al agradecer este "tremendo honor" y, como no podía ser de otra manera tuvo unas palabras para Cooper: "No hay una personas en el mundo que hubieran podido cantar esta canción como tú".

Aún entre lágrimas la cante recordó que ha trabajado "durante muchísimo tiempo" para lograr todo lo que ha conseguido y es que "no es cuestión de ganar sino de no abandonar", si tienes un sueño "lucha por él, si algo te apasiona da igual cuantas veces te rechacen o te caigas, se trata de seguir adelante y levantarse". EFE