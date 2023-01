Altavoz Fest 2019 anuncia las bandas locales clasificadas

En el marco de la Fiesta del Libro y la Cultura, al ritmo de la banda Stoner Love, fueron anunciadas las 28 agrupaciones locales que participarán en Altavoz Fest 2019.

Al encuentro asistieron seguidores e integrantes de las agrupaciones seleccionadas que celebraron la oportunidad de ser protagonistas en la edición #16 del festival.

Tras presentarse a la Convocatoria de Estímulos para el Arte y la Cultura y pasar el proceso de las audiciones, estas bandas lograron llegar hasta los conciertos de Ciudad Altavoz el pasado mes de julio, donde fueron seleccionadas por un jurado experto.

Además de las locales, los días 9, 10 y 11 de noviembre en dos escenarios simultáneos en el Estadio Cincuentenario, sonarán fuerte otros grupos invitados de la ciudad junto a bandas nacionales e internacionales que serán anunciadas próximamente.

Altavoz es una plataforma musical reconocida en Latinoamérica como un espacio de circulación para los sonidos hechos en Medellín, y también como un puente para que las nuevas músicas de la ciudad puedan llegar a diferentes lugares del continente.

Estas son las bandas locales clasificadas

Ska y Reggae: La Furruska, Asuntos Pendientes, Risen y Feel No Way.

Metal: Blasting Hatred, Neblina, Arius y Mantra Cornuta.

Punk: Manicomio Punk, Denuncio, Margarita Siempre Viva y No Señal.

Core y Hardcore: Control Hardcore, Reacción En Cadena, Héloïse y You Are My Addiction.

Rap: Jam y Sanclemente, Dionisio, School MC y KCK (Katherine con K).

Rock: Señor Monroe, Momota, Dead Country Brothers y Braile.

Electrónica y Alternativa: Ana Gartner, Felisa, Danta y Estación Caribe.

