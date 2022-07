12 años de One Direction: momentos en que los integrantes se han apoyado luego de la separación

Este 23 de julio, miles de fanáticos en todo el mundo se han tomado las plataformas digitales para celebrar el cumpleaños de One Direction, uno de los grupos de pop masculino más famosos de todos los tiempos. Aunque en noviembre de 2015 los jóvenes anunciaron que se tomarían un descanso, muchos aficionados siguen esperando que retornen a los escenarios y hagan vibrar al público con su música. Descubre acá los momentos en que los integrantes se apoyaron tras la separación.



Liam Payne felicita públicamente a Harry Styles

Liam felicita a Harry por el Grammy.

Foto: @liampayne

Zayn Malik expresa su admiración por Niall Horan

Durante una entrevista para SiriusXM, el intérprete de 'Pillowtalk' fue interrogado sobre su miembro favorito de One Direction. Aunque aclaró que era difícil escoger porque cada uno tenía una identidad musical diferente y destacaban por diversas razones, expresó que admiraba a Horan, pues hacía "mejor música" que él.

Harry Styles recibe una visita especial en su concierto

Niall Horan promociona el disco de Louis Tomlinson

Esta vez, en 2020, Niall utilizó su cuenta personal de Twitter para apoyar el talento de Tomlinson, que acababa de lanzar su proyecto discográfico 'Walls'. Cabe resaltar que este álbum cuenta con sencillos como ‘Two of us’ y ‘Kill my mind’.