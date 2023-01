Viral: Los memes y chistes que dejan los hombres cuando deben hacer mercado

Mijo vaya compre por favor plátano maduro, M A D U R O, entendió!?

- Si señora, fuerte y claro.



***30 minutos después***



Ay vida hijuepuerca yo a qué hijo estoy criando 🤦🏻‍♀️

- Pues es plátano no? Me, an intellectual.#ConversacionesDeDiasImpares pic.twitter.com/B6ZqGxfmQs