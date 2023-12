¿Qué pasó en la primera temporada de Arelys Henao? Aquí te contamos los momentos más importantes

Arelys Henao, canto para no llorar, la bionovela que retrató la vida de 'La Reina de la Música Popular' fue un verdadero éxito y logró enamorar a miles de colombianos que se conectaron con la historia de esta talentosa mujer y con los hechos que marcaron su entorno y su carrera musical.

Esta producción contó con un elenco de lujo que hizo un gran trabajo al conectar con cada televidente: Mariana Gómez interpretó a Arelys, mientras que José Ramón Barreto le dio vida al personaje de Wilfredo, su esposo; su historia de amor generó todo tipo de emociones.

También se contó con grandes actores colombianos que lograron a forjar una trama increíble, como Sebastián Giraldo , Freddy y Jairo Ordóñez , Juan Sebastián Calero, Ana María Pérez, Yuri Vargas , Anderson Ballesteros, Daniel Mira, entre otros.

En más de 60 episodios, se demostró la valentía y fuerza interna de Henao, quien logró triunfar tras afrontar todo tipo de dificultades; en la serie se abordaron temas como el desplazamiento forzado, el maltrato hacia la mujer, el machismo, el empoderamiento femenino, y más.

Desde el primer capítulo se retrató cómo el conflicto armado y la violencia afectó a la familia de la artista paisa, pues perdió a algunos de sus seres queridos, incluida a su hermana Ana; su fallecimiento marcó tanto a Arelys que la hizo comprender que la única forma de afrontar su dolor sería cantando y alzando su voz.

Se pudo ver cómo Henao se enamoró de Samuel en su adolescencia y también como desde el colegio demostró su talento; aunque hubo un personaje que la persiguió y atormentó durante mucho tiempo: Patoco . Él fue el antagonista, un integrante de un grupo armado que se obsesionó con ella hasta el punto de asesinar a Jerónimo, uno de los amigos más cercanos de la intérprete de 'Lo Pasado, Pisado', y 'Señor Prohibido'.

Pero esto no fue lo único, ya que Clara Inés, la mejor amiga de la protagonista, demostró ser su apoyo incondicional y se involucró con los hermanos Urrego, a quienes finalmente les rompió el corazón.

En esta novela pudimos ver incluso cómo Wilfredo fue secuestrado y todo lo que atravesó Arelys para recuperar al amor de su vida y finalmente casarse con él.

El capítulo final fue realmente emocionante, pues la actriz que interpretó a la 'La Reina De La Música Popular Colombiana' cantó con la verdadera Arelys su gran éxito 'No podemos callar' y 'Mujeres y Despecho'.

No te pierdas el gran estreno de Arelys Henao, aún queda mucho por cantar , la segunda entrega de esta producción el próximo martes 9 de enero de 2024 en Caracol Televisión.

Verónica Orozco, Santiago Alarcón, Luis Eduardo Motoa, Victoria Ortiz, Sebastián Giraldo, Daniel Mira, Jairo Ordoñez, Freddy Ordoñez, Nelson Camayo, Linda Lucía Callejas, Héctor García, Julián Caicedo, Catalina Polo y muchos personajes más estarán en Arelys Henao, aún queda mucho por cantar.