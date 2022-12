El tío adorado. Vea los avances del 29 de noviembre al 2 de diciembre

Lunes 28 de noviembre

Tiempos de perdón

Gloria no ha podido perdonar la ausencia de su padre, quien se encuentra en la cárcel pagando por un homicidio que no cometió. Ahora que el señor ya está viejo y enfermo, la justicia le ha otorgado la casa por cárcel, siempre y cuando su hija se encargue de él. Gloria no sabe si será capaz de convivir con su papá después del daño que tiene en su corazón.

Martes 29 de noviembre

La suegra

Irma está muy preocupada porque Carlos, su único hijo, tiene una relación amorosa con una mujer separada que además tiene una niña. Por esto, decide consultar el tarot para conocer las verdaderas intenciones que tiene con él. Irma está convencida que las cartas le indican que se trata de una mujer oportunista y debe decidir si daña el futuro sentimental de Carlos o lo deja seguir adelante.

Miércoles 30 de noviembre

La bolsa o la vida

Sara es una periodista que depende de Camilo, uno de sus ex, quien al ser su jefe se siente en el derecho de manipularla. Cuando Camilo se da cuenta de que ella está saliendo con uno de los fotógrafos de la empresa, la despide. Sara entra en el dilema de terminarle a su novio para salvar su empleo, o seguir con él a pesar de quedar sin dinero.

Jueves 1 de diciembre

Tiempo robado

Publicidad

Patricia es una historiadora con dos hijos que ha decidido darse una oportunidad en el amor con Julián, un hombre mucho menor que ella. Patricia se entera de que él rechaza una beca en el exterior por quedarse a su lado, por esto tendrá que decidir si le termina a Julián para que cumpla su sueño o si acepta que él se quede empañando su futuro.

Viernes 2 de diciembre

El tío adorado

Amelia renunció a su trabajo como enfermera para encargarse tiempo completo de su tío, un hombre adinerado que está en su lecho de muerte. Una vez el hombre fallece, Amelia se entera que su tío le dejó todo su dinero a una fundación. Sin embargo, encuentra un maletín repleto de billetes que no sabe si compartir o no con sus hermanas, quienes nunca se preocuparon por el hombre.

Prensa Canal Caracol