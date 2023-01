Diez cosas que puedes hacer con tu enguaje bucal que no sabías

Aunque no lo creas el enguaje bucal no sirve solo para mantener tu aliento fresco y tus encias libres de bacterias, estos son los usos del enguaje bucal que no conocías:

Te ayuda a desinfectar y quitar el mal olor a tu ropa.

Prevenir la orina de tu garo. Utiliza una toalla húmeda en los lugares donde lo haga y notaras la diferencia.

Combatir la caspa, debes mezclar dos tercios de agua con un tercio de enguaje bucal y aplicártelo durante 30 minutos entre el shampoo y el acondicionador.

Desodorante de emergencia: impregna en algodón y limpia tus axilas acabará con las bacterias que causan mal olor.

Elimina olores de basura: utiliza una toalla imprégnala con enguaje bucal y limpia la caneca.

