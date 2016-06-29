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Caracol TV  /  Contenido  /  Conoce uno a uno a los participantes del Desafío Súper Humanos

Conoce uno a uno a los participantes del Desafío Súper Humanos

Un total de 42 participantes, distribuidos en las regiones Antioqueños, Cachacos, Cafeteros, Costeños, Santandereanos y Vallecaucanos darán todo lo que tienen para demostrar que son los más fuertes.

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Conoce uno a uno a los participantes del Desafío Súper Humanos

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Prensa Caracol Televisión

JULIANA LOPERA
Actualizado: junio 30, 2016 12:23 PM
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