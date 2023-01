Capítulo: Víctor Casillas Jr. no tiene miedo de enfrentarse a su tío Después de los problemas que ocasionó Carreño, Víctor tendrá que ponerle la cara a Aurelio, solo que él no le tiene miedo a su tío y no tiene problema en enfrentarse al Señor de los Cielos, si es necesario. Mónica Robles y el Súper Javi intentarán aconsejarlo.