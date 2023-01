¿Actores sintieron la presencia de Patricia Teherán durante grabaciones?

Durante un Live realizado a través del Facebook de Caracol Televisión se dieron cita estos actores que le dieron vida a ‘Sonia Maestre’, ‘Héctor Méndez’ y ‘Caya Quiroz’.

En el minuto 17:31 una fanática de la novela quiso preguntarles, a través del Facebook, si ellos sentían la presencia de Patricia durante sus grabaciones. Ellos no pudieron responder de una vez y se quedaron durante unos segundos en silencio.

La primera en decir algo fue Luna, sin embargo, una risa nerviosa no la dejó dar una respuesta contundente. Javier Jattin por su parte aseguró que: “este proyecto fue muy particular, grabarlo nos costó muchísimo trabajo más de lo que a mí me había costado. Habló desde mi experiencia, este es el que más sudor y sangre me ha costado”.

Y continuó, “no sé si sentimos la presencia de Patricia, pero si sentimos que era una historia dura de contar, que detrás de ella había mucha energía, no sé si específicamente la de Patricia, pero sí sentimos que nos estaban llevando y que había que hacerlo, no importaba el esfuerzo ni lo que costará, teníamos que lograrlo”, una razón para decir que cada uno de los actores dio todo lo mejor para dejar la historia de ‘La Diosa del Vallenato’ en la memoria de todos los colombianos.

