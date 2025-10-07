Así es el nuevo OPPO Reno14 5G, un teléfono para la fiesta potenciado por la inteligencia artificial

OPPO decidió romper el molde. En lugar de una conferencia de prensa tradicional, la marca presentará su nueva serie Reno14 en una fiesta vibrante en Hi, I'm SCI Bogotá, uno de los espacios más emblemáticos de la escena fiestera de la ciudad. En medio de beats locales, luces intensas y mucha energía, nace oficialmente un smartphone que no solo llega como dispositivo, sino como el nuevo AI party bestie de una generación que no teme destacar.

"Este evento va mucho más allá de lanzar un nuevo teléfono; marca el inicio de una nueva etapa para OPPO en Colombia", afirma Juan Maldonado, PR Manager de OPPO Colombia. Con esta nueva serie, la marca busca una conexión genuina con la juventud del país, celebrando el estilo, la autoexpresión y una tecnología sin límites.



Más que un smartphone: una declaración de estilo

El OPPO Reno14 5G es una pieza de tecnología que se lleva con la misma intención que un buen outfit. Su diseño iridiscente tipo "sirena", logrado gracias a una compleja técnica de 12 procesos diferentes, refracta la luz como una aurora líquida en movimiento. Disponible en blanco ópalo y verde luminoso, rompe con la monotonía del minimalismo para convertirse en un verdadero accesorio de estilo personal.



Pero OPPO no solo apuesta por lo visual: la experiencia con este dispositivo va más allá de la superficie. Cada detalle del Reno14 está impulsado por inteligencia artificial, pensada para acompañar y potenciar la forma en la que vivimos.

Party Flash AI: ilumina la fiesta como nunca antes

Uno de los grandes protagonistas de esta serie es el Party Flash AI, una tecnología que reinventa el concepto de flash. Al separar al sujeto del fondo y realzar los colores de la escena, logra retratos que capturan la intensidad de la fiesta sin sacrificar calidad. Nada de caras sobreexpuestas o fondos apagados: aquí, todo brilla.



Este sistema se complementa con un triple flash inteligente, un teleobjetivo insignia de 3.5X y un aumento de brillo 10x que redefine la fotografía nocturna en smartphones. Ya no hace falta estar al lado de alguien para capturar su mejor ángulo desde la pista de baile.

Además, funciones como Livephoto AI permiten congelar el movimiento con nitidez, y lo mejor: estas fotos dinámicas pueden compartirse directamente en Instagram y TikTok sin pasos adicionales. Para quienes viven creando contenido, esto es una verdadera revolución.



Edición inteligente: porque las fotos imperfectas también merecen una segunda oportunidad

El OPPO Reno14 5G no solo toma fotos increíbles, también sabe mejorarlas. Con herramientas como Toma Perfecta AI y Recomposición AI, se pueden corregir composiciones fallidas o incluso rescatar esa foto grupal donde alguien salió con los ojos cerrados. La inteligencia artificial se vuelve aliada de la espontaneidad.

La fiesta no se detiene: rendimiento y batería de otro nivel

Impulsado por el procesador MediaTek Dimensity 8350 en el Reno14 5G, y el Snapdragon 6 Gen 1 en el Reno14 F 5G, ambos chips de 4nm aseguran un desempeño fluido, sin importar si estás jugando, grabando, editando o simplemente compartiendo momentos.

Con hasta 512 GB de almacenamiento, 12 GB de RAM y una batería de 6000 mAh con carga rápida SUPERVOOC de 80W, la fiesta puede durar toda la noche sin preocuparse por el enchufe. ¿Y si la señal falla? La tecnología AI LinkBoost mantiene la conexión estable incluso en lugares con cobertura débil.



Durabilidad a prueba de todo (sí, incluso de la piscina)

OPPO redefine los lanzamientos con el debut del Reno14.

La certificación IP69 convierte al Reno14 en uno de los smartphones más resistentes de su categoría. ¿Grabaciones en la piscina? ¿Una fiesta bajo la lluvia? Ningún problema. El dispositivo no solo sobrevive: sigue creando contenido en calidad 4K bajo el agua, sin compromisos.



Una IA que sí entiende a los usuarios

Gracias a su integración con Google Gemini, la inteligencia artificial del Reno14 no se queda encerrada en una app. Está en todo el sistema: desde notas, calendario y reloj, hasta funciones creativas que realmente facilitan la vida. Para celebrarlo, todos los usuarios recibirán 3 meses gratuitos de Google AI Pro.



Disponibilidad

La Serie OPPO Reno14 5G ya está disponible en los principales almacenes de cadena y operadores del país con 512 GB de almacenamiento y 12 GB de RAM, llega en colores Azul Ópalo y Verde Luminoso.