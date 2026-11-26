41:49 min Ciudad Lejana - Capítulo 80: Halis es puesto en libertad y se escapa 41:56 Capítulo 79 Zerrin dice que tendrá un hijo de Demir 42:28 Capítulo 78 Halis dice que Ecmel sabía dónde estaba Boran 42:10 Capítulo 77 Cihan es arrestado luego de provocar un incendio 41:49 Capítulo 80 Halis es puesto en libertad y se escapa

Capítulo 80 Ciudad Lejana: Halis es puesto en libertad y se escapa Halis queda en libertad después de su juicio y organiza un altercado para que pueda escapar de los hombres de Cihan. Sin embargo, los Albora empiezan a perseguirlo y buscarlo por todas partes.