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Capítulo 79 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, Zerrin dice que tendrá un hijo de Demir
En el Capítulo 79 'Ciudad Lejana', novela turca de Caracol, Zerrin dice que tendrá un hijo de Demir, pero Nadim había dicho que era de Kaya. Descubre aquí la reacción de él al verlo todo.
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Ciudad Lejana
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Capítulo 79 Ciudad Lejana: Zerrin dice que tendrá un hijo de Demir
41:56 min
Ciudad Lejana - Capítulo 79:
Zerrin dice que tendrá un hijo de Demir
42:28
Capítulo 78
Halis dice que Ecmel sabía dónde estaba Boran
42:10
Capítulo 77
Cihan es arrestado luego de provocar un incendio
42:16
Capítulo 76
Zerrin está embarazada de Kaya
41:56
Capítulo 79
Zerrin dice que tendrá un hijo de Demir
Capítulo 79 Ciudad Lejana: Zerrin dice que tendrá un hijo de Demir
Nadim lleva por la fuerza a Zerrin a su antigua casa y les revela a todos que está embarazada y esperando un hijo de Kaya. Cuando llega Demir, la obliga a decir que el hijo es de él y ella sigue la mentira.
Por:
Caracol Televisión
|
25 de Noviembre, 2026
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42:28
Capítulo 78
Halis dice que Ecmel sabía dónde estaba Boran
42:10
Capítulo 77
Cihan es arrestado luego de provocar un incendio
42:16
Capítulo 76
Zerrin está embarazada de Kaya
41:56
Capítulo 75
Cihan planea enfrentar a Halis en la prisión
42:28
Capítulo 74
Alya sabe que Halis causó el accidente de Boran
41:55
Capítulo 73
Ozkan sale de cirugía, pero corre peligro
41:56
Capítulo 79
Zerrin dice que tendrá un hijo de Demir
Ciudad Lejana
Capítulo 78 Ciudad Lejana: Halis dice que Ecmel sabía dónde estaba Boran
Ciudad Lejana
Capítulo 77 Ciudad Lejana: Cihan es arrestado luego de provocar un incendio
Ciudad Lejana
Capítulo 76 Ciudad Lejana: Zerrin está embarazada de Kaya
Ciudad Lejana
Capítulo 75 Ciudad Lejana: Cihan planea enfrentar a Halis en la prisión
Ciudad Lejana
Capítulo 74 Ciudad Lejana: Alya sabe que Halis causó el accidente de Boran
Ciudad Lejana
Capítulo 73 Ciudad Lejana: Ozkan sale de cirugía, pero corre peligro
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