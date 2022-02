HagámonosEscuchar: Martín, el personaje con el que Daniel Mira les da una lección a los hombres

Daniel Mira es el actor que le da vida a Martín , el hermano mayor de Arelys Henao y quien con algunos tragos de más ha llegado a maltratar a Yazmín . Desde muy joven, este personaje ha mantenido fuertes y delicados enfrentamientos con Arelys, pues ella nunca ha sido partidaria de su violencia hacia las mujeres, a quienes Martín considera de otra categoría.

A propósito del papel de Martín en Arelys Henao, canto para no llorar y #HagámonosEscuchar, la campaña liderada por Caracol Televisión en la cual se resalta el papel de la mujer en la sociedad, se lucha contra el machismo y se ataca el maltrato y los feminicidios; conversamos en exclusiva con el actor Daniel Mira sobre la importancia de esta historia para que las mujeres víctimas de violencia alcen la voz.

En la vida real, Daniel Mira es todo lo opuesto a Martín Henao, por lo que aprovechó para hablar de su posición en contra del machismo, además de lo importante que es para él hacer parte de una producción ataca el maltrato a la mujer y les enseña una importante lección a todos los hombres de Colombia y el mundo que vean la serie.

“Eso es lo que a mí más me gusta como Daniel, que le estoy enseñando a los hombres de hoy en día, de este año, de este momento de la vida que no sean como Martín. Ahorita ya no cabe eso en una familia, ahorita los hijos ya no quieren eso…”, expresó el actor.

