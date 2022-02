"Llegué a tener pesadillas": Anderson Ballesteros sobre cómo recibió a 'Patoco' en su vida

En Arelys Henao, canto para no llorar , muchos de sus personajes se han ganado un lugar en el corazón de todos los televidentes por su carisma y forma de ser. No obstante, ‘Patoco’ ha logrado el efecto contrario y se ha ganado el repudio de muchos colombianos, pues la obsesión de este malvado hombre con Arelys no tiene límites y lo ha llevado a cometer locuras que la han lastimado a ella y a todas las personas que la rodean.

Aunque muchos no lo crean, para Anderson Ballesteros, el talentoso actor encargado de encarnar a este malvado personaje, no han sido fáciles las fuertes escenas en las que ha tenido que estar, tal y como lo mencionó anteriormente para caracoltv.com, pues incluso aseguró que le “duelen”.

Publicidad

Te puede interesar: "Me duelen": Anderson Ballesteros revela detalles de las fuertes escenas de 'Patoco' en Arelys Henao

Para esta ocasión, y con el fin de descubrir más detalles de este papel tan relevante en la historia, Anderson Ballesteros compartió la anécdota de cómo llegó ‘Patoco’ a su vida para generar incomodidad, fuertes pesadillas y hasta afectarlo emocionalmente sin haber iniciado el proyecto.

Publicidad

Finalmente, el actor reveló que, para darle vida a este malvado hombre, se inspiró en algunos recuerdos de su padre, quien en algún momento llegó a ser “la oveja negra” de la familia por su forma de pensar.

Publicidad