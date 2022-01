Así fue la transformación de Tatiana Arango para interpretar a una víctima de violencia física

Uno de los personajes que más ha dado de qué hablar en Arelys Henao, canto para no llorar, es Sofía, interpretado por Tatiana Arango. Recientemente, la actriz compartió en su cuenta de Instagram, donde reúne más de 120 mil seguidores, un video en donde se logra observar el detrás de cámaras de la vez que la amante de Fernando fue hospitalizada, luego de que su esposo la golpeara hasta dejarla inconsciente.

"Apostar por ser mejor. Sofía y sus miles de retos que día a día me confrontaban, temerosa de ella, de poder hacerla real y hablar por ella y por muchas Sofías que día a día se encuentran temerosas y minimizadas", fue una parte del mensaje que compartió Arango en la plataforma. En el clip se logran ver momentos importantes de la novela como la escena donde está en la camilla y le pide a su doctora que la deje verse en un espejo o detalles que se escaparon de las cámaras, como el proceso de maquillaje que tuvo que atravesar para lucir morados en el rostro.

Además, pidió para que este tipo de hechos violentos en contra de las mujeres queden únicamente en la televisión y no en la vida real. De inmediato, cientos de internautas se tomaron los comentarios para enviarle mensajes de felicitaciones por el excepcional trabajo que ha desempeñado junto con el resto del elenco de la producción de Caracol Televisión. Dentro de ellos se encuentran: "excelente maquillaje y tu actuación increíble", "lo hiciste muy bien", " me encanta", "excelente papel", etc.

Esta no es la primera vez que Arango publica un detrás de cámaras. Recientemente, mostró una galería de fotos junto a una de sus maquilladoras, quien se encargó de dibujarle un par de hematomas en la cara, más específicamente en zonas como el ojo, los labios y el cuello.