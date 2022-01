Arelys Henao recordó cuando un grupo armado la quiso reclutar e invitó al perdón

Arelys Henao , más conocida como 'La Reina de la Música Popular' en el entretenimiento colombiano, se ha caracterizado por proyectar un gran talento en el escenario y por tener una emotiva historia de resiliencia. Según reveló durante una entrevista exclusiva en el programa The Suso's Show, un grupo armado quiso reclutarla en su juventud; sin embargo, esta historia la ayudó a convertirse en la artista de talla internacional que es hoy.

Hace un par de años, Henao estaba de viaje por un pueblo junto a su esposo, Wilfredo Hurtado, así que decidieron hacer una parada en un hotel para descansar. Luego de confundir los estacionamientos, ambos terminaron en un establecimiento en el que se encontraban algunos miembros del grupo armado en cuestión, por lo que llegó a alarmarse un poco.

Al día siguiente, cuando iba de salida a una entrevista, la intérprete de 'Señor prohibido' se topó con algunos de ellos, quienes se apresuraron a saludarla y aprovecharon el espacio para preguntarle si fue precisamente su organización la que quiso enlistarla en sus filas unos cuántos años atrás.

Arelys aseguró que sí se trataba de ellos, pero agregó que hacía mucho tiempo que había pasado la página, por lo que aprovechó el espacio en el programa, para invitar al país a reconciliarse con los demás, pues considera que este tipo de sentimientos solo afectan a las personas que los emiten.

"Yo quiero invitar a Colombia a perdonar, creo que tenemos que perdonar. Cuando odiamos, el rencor no le hace daño a la otra persona o a los demás, el rencor y el odio nos hace daño a nosotros mismos, no nos deja dormir tranquilos, no nos deja tener una buena salud, no nos deja avanzar", puntualizó.

Por otro lado, contó parte de la historia de su esposo en el marco del conflicto armado, a quien destacó como un claro ejemplo de reconciliación, pues le asesinaron a sus hermanos y padre. Pese al infortunado hecho, el hombre logró salir adelante, pues años después se encontró con el responsable y tuvo una reacción completamente diferente.

"Sentí mucha lástima, lo vi viejo, lo vi con unos niños de la mano, sentí lástima", le comentó en alguna oportunidad a su esposa.