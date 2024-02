Arelys Henao habló sobre la Clara Inés de la vida real y e hizo una triste confesión

Arelys Henao es una de las artistas más comentadas del país y actualmente los colombianos pueden conocer su historia cada noche a través de su bionovela en la que varios detalles de su vida se han relatado, ya que para nadie es un secreto que no ha sido nada fácil.

Con su esposo en prisión, su carrera en pausa, lo que está sucediendo con Simón y las dificultades con sus hijos, la cantante enfrenta uno de los instantes más complejos, sin embargo, hay otro personaje que también tiene problemas.

Se trata de su mejor amiga, Clara Inés, quien se encuentra en medio de un dilema, pues Matías, el papá de la bebé que está esperando no ha respondido y, como consecuencia, ella tuvo que demandarlo, sin embargo, cuando su abogada fue a notificarlo la noticia se hizo pública y hasta su suegro se enteró.

A pesar de la situación, este no es el único problema que ha tenido, pues su relación con Fernando no está pasando por su mejor momento y ahora que viven en el mismo lugar es imposible que ignoren lo que no va bien entre ellos.

En la producción Clara Inés es interpretada por Victoria Ortiz, y lo cierto es que durante la historia las dos se conocieron desde que ella llegó al colegio de Sabanalarga y ninguna de las dos tenía en ese momento la mayoría de edad.

Por otro lado, una de las preguntas más frecuentes es si la mejor amiga de Arelys Henao existió en la vida real y en caso de que la respuesta sea sí, quién es. Ahora, en medio de una entrevista con Tropicana, la artista respondió a esta situación y confirmó una triste noticia.

“En la vida real existió y murió el 4 de marzo del 2023”, confesó y ante la pregunta de cuál era su nombre, ‘La Reina de la Música Popular’ explicó que no puede decirlo, por lo que este detalle siempre quedará como una incógnita entre los fanáticos de la producción y cómo no, de la intérprete de ‘Señor Prohibido’.

Por ahora los televidentes y fanáticos de la cantante están atentos a la historia y a lo que pueda suceder con Clara Inés una vez tenga a su bebé, pues el dilema que tiene con Matías y Gabriela parece estar lejos de detenerse.

