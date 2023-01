¿Y The Weeknd? Selena Gomez y Justin Bieber están saliendo nuevamente

Selena Gomez y Justin Bieber tuvieron un sonado romance cuando eran apenas unos adolescentes y sus carreras hasta ahora iban en ascenso. Pese a esto, lograron poner sus nombres en los titulares de prensa de los medios de comunicación más importantes, siendo llamados como la pareja del momento.

Sin embargo, tras cinco años de su ruptura, los hechos han demostrado que ambos siguieron sus caminos sin ningún rencor por lo que los llevó a terminar.

Tanto así que los dos artistas se han encontrado para una cita en compañía de amigos en común, pero no pasa nada, Selena continúa con su muy consolidado romance con The Weeknd, quien no pudo estar en la reunión por su gira musical.

Pero sí es de sospechar este encuentro y medios como TMZ les siguieron los pasos para conocer cada detalle de dicha cita. Según relataron personas cercanas a los dos jóvenes, estuvieron hablando sobre lo que ha pasado en los últimos meses y, por supuesto, del trasplante de riñón al que Gomez se sometió para tratar el lupus que padece.

Según dicho medio, esta no es la primera vez que se encuentran desde que la joven actriz y cantante tiene una relación con The Weeknd, pero tan solo han sido un par de conversaciones.