¡Vuelve y juega! Bette Midler se burla públicamente del clan Kardashian

La veterana intérprete Bette Midler ha vuelto a burlarse públicamente del clan Kardashian-Jenner después de protagonizar hace unas semanas un tenso intercambio de tuits con Kim Kardashian tras criticar su costumbre de publicar fotografías ligera de ropa.

En esta ocasión le ha tocado el turno a Rob Kardashian y a su hermanastra Kylie Jenner, quienes podrían llegar a tener un hijastro en común si Rob sigue adelante con sus planes de casarse con Blac Chyna, madre de un hijo -King Cairo (3)- con el rapero Tyga, quien actualmente mantiene una relación con Kylie. Esta información le ha resultado increíblemente chocante a Bette, que no ha dudado en compartir su estupor con todos sus seguidores en las redes sociales.

"¿Rob Kardashian está comprometido con la madre del hijo del novio de Kylie Jenner? O sea, ¿van a compartir un hijastro? ¡Que alguien me envíe un gráfico!", escribió Bette en Twitter.

La tensión entre Bette y la familia Kardashian comenzó cuando la intérprete bromeó sobre lo mucho que iba a tener que esforzarse Kim si quería mostrar en uno de sus selfis una parte de su cuerpo que no hubiese visto ya todo el mundo, haciendo referencia al vídeo sexual de la mujer de Kanye West que se filtró hace más de una década.

"Kim Kardashian ha publicado hoy una foto desnuda. Si Kim quiere que veamos una parte suya que no hayamos visto hasta ahora va a tener que tragarse la cámara", escribió Bette en su perfil de Twitter, a lo que Kim no dudó en responder: "Hey, Bette, de verdad, no quería tener que sacar el tema, pero hace tiempo me mandaste un regalo para hacerte pasar por mi amiga y después me atacas ".

Pero el enfrentamiento en la red social no acabó ahí, ya que la actriz y cantante no dudó en responder afirmando que la estrella televisiva no sabía "aceptar una broma".

"Nunca he tratado de ser tu amiga falsamente. Parece que cualquiera puede sacarse un selfi pero no todo el mundo sabe aceptar una broma...", aseguró en Twitter.

Finalmente fue Bette quien intentó enterrar el hacha de guerra proponiéndole a Kim que donara dinero a su organización benéfica para animar a todos sus seguidores a hacer lo mismo.

"Kim Kardashian, utiliza tus selfis para una buena causa. Dona, retuitea, y yo donaré dos dólares por cada uno tuyo", le propuso Bette a Kim en Twitter, añadiendo junto a su tuit un enlace a la página web de su organización benéfica, Stages for Success, que recauda dinero para mantener abiertos los auditorios en los colegios públicos para los alumnos con intereses artísticos.

Por: Bang Showbiz