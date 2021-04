Vocalista de Hombres G reveló que Pablo Escobar fue promotor de su concierto en Medellín

David Summers, vocalista de la reconocida banda de rock española Hombres G , estuvo en entrevista en el programa ‘El Hormiguero’ de Antena 3, donde reveló que visitó Colombia en los años en los que el capo del narcotráfico, Pablo Escobar imponía su dominio en la violencia y el terror del país.

El vocalista de la legendaria banda contó que en su presentación en Medellín estuvo uno de sus mayores seguidores, y que, aunque no lo conocieron en persona, sabían que se trataba del narcotraficante más buscado del mundo. Además, dijo que cuando llegaron al país sabían que viajaban en el ‘reinado’ de Pablo Escobar.

“Allí sí que había polvos pica pica”, bromeó el hombre mientras contaba su anécdota.

“Aquello era tremendo, nos daba miedo porque éramos unos inconscientes. Yo siempre he pensado por qué me dejó mi madre ir al Colombia. Estábamos en la habitación del hotel y oíamos tiros en la calle”, contó Summers.

Según el artista, aunque no era público, los empresarios dejaron claro que el mayor patrocinador de las 2 fechas en Medellín era el mismo Escobar, tanto que tras el primer show llevaron a la hija del narcotraficante para que se pudiera tomar fotografías con ellos.

El cantante de 57 años que alcanzó la fama mundial también relató detalles del día en el que fue sorprendido por paramilitares a las afueras de la ciudad de Cali, pues al parecer el narco colombiano no era su único admirador. Contó que luego de un concierto, lo invitaron con sus compañeros de banda a una fiesta en una hacienda.

“La fiesta era un descontrol, había gente haciendo loqueras, bailando, era una cosa de locos y llegó un momento en que yo estaba super cansado del concierto y las dos y pico de la mañana me quería ir. Entonces alguien que estaba allí me dijo que él y su hermana me acercaban al hotel”, contó el vocalista.

En el camino cuenta el cantante que cayeron en un retén de un grupo de uniformados que con armas de fuego y apuntándoles a la cara, les preguntaron que de dónde venían y para dónde iban, mientras que él del susto relató que se le salió su lado diplomático y les dijo que era de Hombres G, y los dejaron pasar.

“Eso me salvó la vida porque estoy hablando de tíos que estuvieron apuntándonos con una pistola media hora, que nos cachetearon y que registraron todo el coche”, concluyó Summers.