Viuda de Omar Geles enfureció al conocer que vandalizaron la tumba del cantante

Crece la indignación entre los fanáticos del vallenato y de Omar Geles luego de que informaran que su tumba fue vandalizada. La noticia fue dada a conocer por su viuda Maren García, quien recientemente se había pronunciado sobre la muerte del músico en redes sociales, asegurando que tuvo que ir al psiquiatra y tomar medicamentos tras su pérdida.

Por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, la expareja del cantante se mostró enojada con el hecho y rechazó categóricamente que hayan personas que dañan el espacio en el que reposan los restos de varios difuntos:

"Que tristeza de verdad, no entiendo la necesidad de dañar las cosas. Qué falta de cultura", escribió junto a un video en el que se logra observar que la parte afectada fue la zona trasera de la lápida, que terminó completamente partida.

Así quedó la tumba de Omar Geles luego de que fuera vandalizada. Foto: Instagram @maren.garcia

Cabe resaltar que poco tiempo después del fallecimiento de su esposo, García compartió en la misma red social la felicidad que le producía haber encontrado una placa en mármol que rindiera homenaje al exponente del vallenato; sin embargo, esa dicha no le duró ni un año, pues todavía no se cumple el aniversario de su muerte.

Diferentes usuarios de Internet han respaldado a Maren García, quien ha detallado cómo ha sido su duelo y de qué forma se ha centrado en cuidar de sus hijos y de su bienestar tanto físico como mental.

Dónde está el cuerpo de Omar Geles

Los restos del intérprete de temas como 'No voy a llorar', 'Recuerdos de un amor', 'Sueños de olvido', 'Después de tantos años' y 'Busca un confidente' se encuentran ubicados en el cementerio Jardines del Ecce Homo en Valledupar. Es necesario mencionar que su familia se encargó de dejar inmortalizado dos estrofas de 'Los caminos de la vida' en el lugar donde lo sepultaron, para que sus seguidores puedan reconocerla con facilidad y recordar sus años dorados dentro de la industria.

Geles descansa cerca a los cuerpos de otros exponentes del género de la talla de Diomedes Díaz, Martín Elías, Kaleth Morales, Rafael Escalona y Nicolás Elías Mendoza.