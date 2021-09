Viral: monja causa furor en redes por dominar el balón de fútbol usando un hábito religioso

Al ritmo de diferentes canciones que son tendencia en redes sociales, la hermana Isabel Armijos se ha vuelto viral en las plataformas digitales, puesto que constantemente comparte algunas grabaciones en donde se logra ver el indudable talento que tiene para dominar la pelota de fútbol, lo que ha generado todo tipo de reacciones por parte de los internautas.

Con más de 70 mil seguidores y un millón de 'me gusta', la religiosa ha logrado demostrar que sí es posible llevar una vida sagrada y disfrutar de otras actividades de esparcimiento, pues se le ve haciendo algunos trucos con la pelota como recrear la veintiuna de manera perfecta, tapar goles y tener un gran control de la bola utilizando como uniforme su mismo hábito.

"Dios te ha dado dones y talentos para que los uses. 1 Pedro, 4- 10", fue la descripción que usó Armijos en una de sus más recientes publicaciones de Tik Tok , donde recogió más de 2 mil 'me gusta'. En el video se le logra ver pateando la pelota en varias oportunidades sin dejarla caer ni una sola vez, lo que despertó la curiosidad de más de un usuario.

Rápidamente, los internautas se tomaron los comentarios para felicitar su talento y hasta comparar sus habilidades con la de algunos deportistas reconocidos a nivel internacional, agregando que debería incentivar a más hermanas a practicar la actividad.

"Te veo temblando, Messi", "ya sabemos quién va a ganar el próximo balón de oro", "tiene que hacer la mano de Dios versión mujer", "yo digo que todas las monjas de México creen sus equipos de fútbol y cada domingo después de misa se jueguen sus partidos", "la verdad me duele que una monja sea mejor que yo en el gútbol", "titular para el Mundial Catar 22", "ella tiene ayuda de Dios y eso no se vale", entre otros comentarios.