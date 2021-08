Viral: padre recibió por primera vez en su vida un pastel de cumpleaños

Padre recibe por primera vez en su vida un pastel en su cumpleaños y el video se hizo viral en TikTok . Aunque esto para muchos puede ser algo común cada vez que celebran un nuevo año, para este padre de familia fue una conmovedora sorpresa.

Rubi Sánchez es la dueña de la cuenta donde se publicó el video que ya tiene más 1 millón de likes y más de 40 mil comentarios. Los hijos le piden que se quite la venda de los ojos y antes cuentan hasta tres para darle a su papá el regalo.

En el video se puede apreciar a cuatro niños que están parados con carteles expresando el amor que tienen hacia su padre, mientras su madre graba. El señor, vestido con una camiseta blanca y un pantalón azul, tiene una venda en los ojos y cuando se la quita no sabe qué decirle a su familia, simplemente expresa "es mi primer pastel", este es verde y tiene la cara de él estampada.

“Gracias corazones, mil bendiciones para ustedes, las cosas que les digo a veces es por el bien de ustedes, nunca piensen que soy malo, siempre quiero lo mejor para ustedes, el día de mañana vamos a tener unos pasteles más grandes. Estudien para que sean mejores”, expresó entre lágrimas el hombre a su familia por sorprenderlo en su cumpleaños.

Los comentarios no se hicieron esperar, pues los usuarios de TikTok lo felicitaron y le dijeron cosas bonitas como “este es el sentido de vivir”, “no se necesitan lujos para ser felices, he aquí la prueba”, "uno de los videos más bonitos que he visto en TikTok, feliz cumpleaños señor" , "las lágrimas de un hombre que lucha duro para salir adelante, su familia lo sabe y lo corresponde dándole amor" y La Divaza, el reconocido influencer venezolano también se sumó y le comentó: "que Dios los bendiga", incluyendo un emoji de corazón.