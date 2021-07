Viral: influenciador se operó 18 veces para parecerse a un integrante de BTS

Un reconocido influenciador identificado como Oli London se volvió viral en las plataformas digitales, luego de que diera a conocer que invirtió una gruesa suma de dinero para hacer su máximo esfuerzo en parecerse a Park Ji-min, integrante de la famosa agrupación de K-pop BTS , que ha logrado posicionarse a nivel internacional gracias a sus innumerables éxitos.

Motivado por el sueño de pertenecer a la cultura asiática, el joven llegó a someterse a 18 intervenciones quirúrgicas entre las que se destacan cinco rinoplastias, liftings faciales y también de cejas, retoque de párpados, contorno de la mandíbula y la barbilla, liposucción, e incluso, reducción de pechos masculinos y de párpados.

Esta práctica es común en los asiáticos ya que les ayuda a parecerse a las personas occidentales, solo que en menor intensidad. Existe una cirugía denominada blefaropastia, que tiene como objetivo cortar la piel de los párpados y así lograr que se genere un pliegue en los ojos, lo que da la ilusión al paciente de tener rasgos físicos de los americanos.

A pesar de ser inglés, el también youtuber ha asegurado que no se siente cómodo con esa nacionalidad, de manera que se autodenomina como "transracial", pues hizo un cambio de facciones hacia una raza diferente a la cuál nació.

"Sé que mucha gente no me entiende, pero me identifico como coreano y ahora parezco coreano. Me siento coreano. No me identifico como británico, así que por favor no se refieran a mí como británico, porque me identifico como coreano", puntualizó Oli en un video publicado en su canal de YouTube.

Esta no es la única polémica que ha protagonizado, dado que a inicios de 2021 medios británicos aseguraron que había muerto, debido a que el mismo Oli compartió en su cuenta de Instagram , donde reúne más de 300 mil seguidores, "in memoriam". Justo después de percatarse del hecho, tuvo que contactarse con la red social y con su familia para aclarar lo que había ocurrido en realidad.