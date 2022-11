Viral: El presentador Carlos Adyan perdió una carilla dental en medio de un programa en vivo

Son muchos los casos en que los presentadores de televisión se han convertido en fenómenos virales debido imprevistos que ocurren al aire. El más reciente caso fue protagonizado por el famoso conductor puertorriqueño Carlos Adyan, que en un momento de risas con sus colegas, se percató de que se le había caído una de sus carillas dentales.

En la grabación, se logra ver el momento exacto en el que Adyan les informa a sus compañeras que tiene algo extraño en la boca, de manera que una de ellas se apresura a revisar de que se trata. Tan pronto cuando descubre que es una carilla dental, le pide que solucione el problema fuera de cámaras, pero sin perder por un segundo el buen humor y la calma.

Luego del incidente, Adyan decidió compartir el momento con sus casi 500 mil seguidores en Instagram, explicando la razón por la que ocurrió este incidente: "En el segmento anterior me había comido una tostada mexicana muy dura y la lámina se despegó 🤣 Lo importante es que me la acomodé, terminé el show y mi querido doctor me atendió de emergencia 😜", comentó.

