Video: Imprudencia de ‘El Mindo’ provocó fuerte pelea entre ‘La liendra’ y su novia

En medio de una actividad de preguntas y respuestas a través de las historias del Instagram oficial del ‘Mindo’, quedó registrada la discusión que tuvo el también influencer ‘La Liendra’ con su novia Luisa por cuenta de una pregunta imprudente que este no quiso responder.

La pregunta que le hizo ‘El Mindo’ a ‘La liendra’ fue, "¿Con qué influenciadora le podría los cachos a Luisa?", interrogante que el instagramer se resistió a responder para no tener problemas, sin embargo, esto no evitó que su novia no se molestara al suponer que se trataría de una amiga de ella.

En el video se puede escuchar la discusión y el momento en que su novia le pide, casi a gritos, que diga el nombre de la influencer.

“(…) ¿O es que es una amiga mía?... Ten cuidado con lo que dices que te mato.”, le dijo Luisa al caleño y por lo que él prefirió quedarse callado.

En seguida, ‘El Mindo’ aparece diciendo que les toco suspender las preguntas por cuenta del incidente con la pareja, mientras al fondo aún se escuchan discutiendo.

El Mindo hizo pelear a La Liendra con su novia pic.twitter.com/ypmQfBF00O — Qué tal esto (@CorreDile) August 26, 2019

