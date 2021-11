¡Venganza para la persona equivocada! Le dañaron su auto pensando que era el de alguien más

¿Se imaginan salir a trabajar y encontrar su vehículo totalmente dañado, golpeado y hasta rayado? Bueno, ese fue el caso de Nedra Brantley, residente en Washington a la cual una venganza ajena le saldrá un poco costosa. La mujer encontró su camioneta roja completamente inservible, con vidrios rotos, placas cubiertas con pintura y un mensaje que decía:“Mike is a cheater”.

De acuerdo con varios medios locales de la capital americana, se reveló que hubo confusión de un atacante dolido durante el momento de los daños, lo que despertó la furia de una mujer inocente por su carro dañado. Todo comenzó un par de días atrás, cuando Nedra vio un mensaje en el auto que la acusaba de ser una traidora.

No obstante, es más que evidente que lo escrito no era para ella, sino para el tal Mike. Además, el incidente género controversias y diferentes reacciones por parte de los usuarios al momento de volverse viral la noticia: “Mike, Mike, mira lo que has hecho. No sé quién eres, no sé dónde estás, pero deberías estar cambiando tu Waze o cambiando tu nombre”.

La afectada pidió a las autoridades aplicarle la ley al atacante de su vehículo, pero lastimosamente no se dejó ningún tipo de pista. Las fotografías se hicieron virales en internet y muestran los graves daños del carro, añadiendo el “Mike es un tramposo” con pintura negra en aerosol.

ICYMI: A vandal with a bone to pick spray-painted “Mike is a cheater” on an SUV parked in Northeast D.C.



But it wasn’t Mike’s car. https://t.co/GQuUajUg8c pic.twitter.com/NZh4aIFtSm — NBC4 Washington (@nbcwashington) November 18, 2021

Publicidad



En entrevista con medios locales, Nedra Brantley mostró su carro totalmente dañado. Además, contó cuál fue su reacción cuando descubrió el ataque. “Grité, me sorprende que nadie en el vecindario me escuche porque grité tan, tan fuerte, porque no esperaba que esto sucediera”.

Por otro lado, exige que las autoridades hagan justicia sobre el o los responsables de los daños en su carro, ¿ustedes qué hubiesen hecho?