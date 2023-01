“Venga que no es pa’ eso”: Respuesta del ‘Tino’ por polémica confesión de Esperanza Gómez

Luego de que la estrella de porno Esperanza Gómez revelara en el show del comediante Alejandro Riaño, "The Juanpis Live Show", que el exfutbolista colombiano le había hecho insinuaciones sexuales, pero que a ella no le interesó, El "Tino" Asprilla no dudo en responderle.

"Asprilla me quiso comer, pero nunca se lo quise dar", fue la afirmación de Esperanza, a lo que el Asprilla le respondió con su particular tono jocoso:

"Esperanza, recuerda que tú eres lo último que se pierde. ¡Jajaja! Cuando quieras, pásate por mi finca, que no es pa" eso".

En el tweet del "Tino", que en poco tiempo se volvió viral llegando a los más de 6.000 "Me gusta", usuarios le aplaudieron su respuesta.

"Qué crack", "Buena esa Tino" y "Señor Tino, usted tiene toda mi admiración", fueron algunos comentarios de sus seguidores.

