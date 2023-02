Travis Barker se lesiona otra vez un dedo, poco antes de la gira con Blink-182

Travis Barker se volvió a lesionar a tan solo un mes de iniciar su gira mundial con Blink-182 , banda conformada por Tom DeLonge, Mark Hoppus , y Scott Raynor. Exactamente el 8 de febrero de 2023, Barker había anunciado en su cuenta personal de Instagram por medio de una fotografía que había tenido un pequeño percance en su mano izquierda.

"Estaba tocando la batería en los ensayos y me rompí el dedo tan fuerte que me lo disloqué y me rompí los ligamentos", escribió Barker también en su cuenta de Twitter, ahora parece que le sucedió lo mismo pero en su otra mano.

La banda se encuentra preocupada por la situación de Travis, quién anunció de nuevo presentar problemas en sus dedos por otra lesión. El baterista compartió nuevamente en su perfil de Instagram que su dedo anular se encuentra en un muy mal estado, donde al parecer tiene lo que muchos creen que podría ser un hueso fuera de lugar en su mano derecha.

Blink-182 pasará gran parte del 2023 y 2024 presentándose en varias parte del mundo, iniciando por México el 11 de marzo, luego Perú y Argentina, también estarán participando en el Festival Estéreo Picnic en Colombia el 23 de marzo, donde son headliners el primer día junto a grandes artistas como The 1975, Cut Copy, Tame Impala, entre otros.

Su gira incluirá varios países de Latinoamérica, luego Norteamérica, Europa, hasta finalizar en 2024 en Oceanía.

El esposo de Kourtney Kardashian anunció de nuevo un tour, el cual será el primero luego de estar casi una década alejado de los escenarios, algo que los fans le agradecen a su nueva pareja. Kourtney se convirtió en una musa para él, ya que gracias a ella fue que venció su miedo a volar, mismo que surgió luego de un accidente aéreo en el que casi pierde la vida.

El también integrante del grupo, Mark Hoppus, anunció que se encuentra en un muy buen estado de salud en estos momentos, luego de librar una batalla contra el cáncer. En septiembre de 2021 confirmó que quedó libre de aquella enfermedad, aunque permanecerá bajo observación médica y cada seis meses tendrá que hacerse un chequeo, para poder asegurar que todo esta bien.

Por el momento, los seguidores de la banda están esperando nuevas noticias sobre el estado de la mano de Travis Barker y deseándole una pronta recuperación.