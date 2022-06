Travieso perrito entró a una iglesia, se robó el pan en plena misa y salió corriendo

Los vídeos de perros y gatos tienen un gran potencial para volverse virales en plataformas como Tik Tok e Instagram, pues su increíble ternura siempre genera millones de reacciones.

En este caso, un perrito travieso se dejó llevar por su hambre y quedó captado en cámara el momento exacto en que en medio de la misa se llevó una de las ofrendas que hacían parte de la ceremonia: el gran pedazo de pan de la mesa.

El hambre pudo más. Este perrito se presentó en una iglesia de Bogotá, Colombia para calmar sus ansias de alimentarse, ya que parecer ser un perro sin dueño y callejero.

El can no dudo ni un segundo y tras olfatear su próxima merienda, se acercó a la mesa, se levantó en sus dos patas y robó un pan tipo baguette sin que el padre o los monaguillos se dieran cuenta. Curiosamente en el fondo se escuchaba el canto religioso "Te presentamos el vino y el pan".

Acto seguido, el perro se fue rápidamente del lugar para disfrutar de su gran hallazgo; pues ninguno de los presentes mencionó palabra alguna ante el tierno hecho.

Las imágenes causaron ternura en lo más de 5,5 millones de internautas que ya vieron el travieso momento. El vídeo, compartido por la cuenta @legoth_ con el mensaje “ya no va al cielo” ya tiene más de 535 mil likes y entre los 11 mil comentarios que tiene se pueden leer varias reacciones donde muchos se muestran conmovidos y bromean con el valiente acto del perro.

“Firulais: gracias Dios por este pan que me provees el día de hoy 😅”, “el que grabó tampoco va al cielo”, “este video me hizo el día”, “te amo perrito que roba pan de la misa”, son solo algunos de los mensajes que dejaron los usuarios.