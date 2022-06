Viral: vestidos de blanco, pareja de recién casados en Barranquilla se fueron en bus

El matrimonio es uno de los acontecimientos más importantes en las vidas de algunas parejas; se planea desde el vestido de novia hasta la recepción para agasajar la unión, pero en ocasiones suelen haber excepciones.

En la capital del Atlántico, una joven pareja protagonizó una historia de no creer, pues los recién casados decidieron que su boda no pasaría desapercibida. Se trata de Jennifer de León y Cristian Muñoz, quienes después de dar el "sí" y, contrario a tomar un taxi o un carro particular como suele pasar en estos casos y en celebraciones especiales, escogieron llegar a casa en su inusual transporte de bodas: un bus público.

La notaria quinta de Barranquilla fue el lugar escogido por los novios para unir sus vidas. Muy pomposos decidieron regresar a casa, tomando una de las rutas más populares de la ciudad y donde constantemente hay flujo de gente, pues el hecho quedó grabado en medio de las miradas de las personas que se movilizaban en el mismo bus.

Como los dos iban vestidos de blanco, fue fácil que las personas se fijaran en ellos. Los dos enamorados iban en su propia imaginación de amor hasta que las risas de los espectadores los hicieron percatarse de lo que realmente estaba ocurriendo dentro del vehículo.

La novia fue entrevistada por el medio local Tu Barco Noticias Caribe. Allí le preguntaron el porqué de esta decisión: "somos una pareja descomplicada, que nos gusta disfrutar cada espacio y romper paradigmas y vimos como divertido montarnos en un bus después de nuestra boda", expresó Jennifer.

En el mismo vehículo iba uno de los acompañantes al matrimonio, quien decidió estar con ellos en esta travesía y apoyar a sus amigos. Los ahora esposos tendrán una aventura más que contarles a sus familiares, incluidos los hijos y nietos que planeen tener.