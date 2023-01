"Todavía no": Luisa Fernanda W respondió si tuvo intimidad con Pipe Bueno

Por medio de la dinámica de preguntas y respuestas en el Instagram de Mauricio Gómez, más conocido como ‘La Liendra, la controvertida influenciadora Luisa Fernanda W se atrevió a revelar secretos de su intimidad que dejaron varios usuarios sorprendidos.

Sin embargo, hubo una pregunta en particular en la que la relacionan con el cantante de música popular Pipe Bueno, que se robó toda la atención.

La pregunta fue: “¿ha tenido relaciones sexuales con Pipe Bueno?”, a lo que ella respondió sin ningún inconveniente.

“Todavía no, todavía no (…) es que uno nunca sabe, uno no puede decir sí o no”, fue la polémica respuesta de la youtuber y que generó todo tipo de comentarios en la red social.

Entre otros secretos íntimos, también reveló que su pose favorita a la hora de tener relaciones sexuales es la “cucharita’ y que en una ocasión uso un juguete sexual.

