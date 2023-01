¿Tobey Maguire estaría dispuesto a regresar como Spider-Man? Esto fue lo que respondió

Desde el estreno de la película 'Spider-Man: sin regreso a casa', los fans no dudaron en emocionarse cuando sus icónicos actores Tobey Maguire, Andrew Garlfied y Tom Holland aparecieron en escena.

Luego de que volviera Tobey al mundo de Marvel, sus seguidores han tenido la duda de si él quisiera interpretar de nuevo a 'El Hombre Araña', dado que también han crecido rumores de que esto podría ser posible.

El productor y actor respondió a esto, luego de que fuera entrevistado por el lanzamiento del libro 'Spider-Man No Way Home: The Official Movie Special': "Recibí la llamada y me ofrecí de inmediato para hacerlo, sin nervios, ya sabes, pregunté: ¿Cómo va a ser esto, cuál será la experiencia?, ¿podré aparecer con gente tan bonita, talentosa, creativa y jugar juntos?, solo dije sí, será divertido y emocionante".

"Me encantan estas películas y todas las series. Si estos chicos me llamaran y me dijeran: ¿Vendrías un momento a pasar el rato? o ¿te pasarías para hacer esta película o hacer algo de Spider-Man?, sería un sí, ¿por qué no iba a querer hacer eso?", relató Tobey.

Dos décadas pasaron para que volviera a interpretar al superhéroe, lo que deja totalmente la puerta abierta para que siga sucediendo. Actualmente el mundo cinematográfico de Marvel, se prepara para el cierre de una etapa con la película 'Vengadores: Secret Wars', la cual tiene prevista su fecha de estreno en 2026.

Los fanáticos esperan noticias sobre la siguiente película de 'Spider-Man', donde se crean rumores de que Tom Holland, Andrew Garlfied y Tobey Maguire volverían a hacer una aparición sorpresa para complementar la historia de los tres Peter Parkers.