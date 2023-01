R'Bonney Gabriel, actual Miss Universo 2022, revela por qué no se bañó el pelo durante el concurso

R'Bonney Gabriel fue escogida como la mujer más hermosa del mundo, aunque su coronación estuvo llena de polémicas, ella se encuentra muy feliz por todo lo que se avecina en esa nueva etapa.

La joven de 28 años se encuentra cumpliendo con su agenda mediática, donde ya ha realizado varias entrevistas para diferentes medios de comunicación. Fue por eso que en una charla con la revista 'Insider' reveló uno de sus secretos durante su participación en el concurso.

Miss Usa habló sobre cómo no se lavo el cabello durante todo el certamen y hasta hubo algunos días que no se bañó: "Las personas piensan que es divertido porque subimos al escenario y nos vemos tan hermosas y frescas, pero la realidad es que me sentí tan sucia cuando llegué a la final".

"No me he lavado el cabello en todo este tiempo desde que me fui al concurso el 1 de enero, y todavía no lo he hecho… Me pusieron una serie de productos que permitieron que mis rizos lucieran espectaculares por tanto tiempo, ya que cuanto más sucio esté el cabello, los rizos se verán más lindos y nítidos", mencionó la diseñadora de modas.

También relató cómo había tomado la decisión de aplicarse autobronceador en su cuerpo, para poder tener una piel un poco más morena, dado que las luces que usaban en el certamen la podrían hacer ver un poco más blanca de lo normal.

"Me hago autobronceado porque soy de piel clara y cuando estás en el escenario, las luces te aclaran y quieres que esos músculos se noten más", concluyó Gabriel.

Actualmente confirmó que había renunciando a ser Miss Usa, porque sus compromisos con Miss Universo ya eran demasiados, y no podría cumplir con las dos agendas que se le pedían. Morgan Romaro, pasó a ser la nueva reina de los Estados Unidos.