Amanda Dudamel fue acusada de plagiar vestido que usó en Miss Universo según diseñador venezolano

Después de obtener el título como virreina en la última edición de Miss Universo, Amanda Dudamel recibió acusaciones por parte de un diseñador venezolano, quien manifestó que la joven de 23 años plagió una de sus piezas.

Conocido como Samy Gicherman, el hombre habló sobre la participación de la hija del exfutbolista, Rafael Dudamel, en el certamen de belleza y cuál fue su reacción al observar cómo aparecía en medio del desfile de gala un modelo muy parecido a uno que él había confeccionado meses atrás.

Las declaraciones fueron dadas en el programa de televisión 'El Gordo y La Flaca', allí el hombre expresó que este vestido lo hizo para una clienta particular y añadió: "Primero me quité los lentes y me los volví a poner porque no podía creer, o sea, quedé en shock, inmediatamente lo identifiqué porque soy el creador de una de estas piezas".

"Yo lo hice primero, el vestido salió después, entonces no hay nada más que hablar": concluyó Samy Gicherman tras ser interrogado sobre el momento específico del evento.

En el mismo espacio, Amanda Dudamel tuvo la oportunidad de hablar sobre los señalamientos, la mujer destacó su participación en el proceso creativo del traje, pues también es diseñadora de modas profesional.

La modelo apuntó sobre lo sucedido y comentó que ella diseñó una cápsula que lució en el Miss Universo: "Lamentándolo mucho, estos textiles son prefabricados y como él dijo, la parte de abajo era exactamente igual, porque es un textil prefabricado que ambos compraron".

Amanda agregó: "Para decir que es una copia, tiene que ser exactamente igual y si ustedes ven, los dos vestidos, miren la majestuosidad del vestido que yo estaba usando en la parte de arriba, las mangas fueron totalmente diseñadas para la ocasión".

Respecto al diseñador encargado de la pieza que desfiló Dudamel, Nidal Nouaihed se pronunció sobre la polémica y manifestó que este vestido es único y que la moda se interpreta a la manera de cada quien, también recalcó que sus proveedores son de la India y adicional, que no piensa que sean iguales.

En medio de la entrevista, la actual Miss Universo Venezuela, explicó sobre la parte baja que fue considerada como "copia", la joven añadió: "eso puede pasar con una tela de Channel que es un tuit, que la puede usar cualquier otra marca y por ser una tela igual tu no puedes decir que es una copia".