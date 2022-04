Andrew Garfield se tomará un descanso de la actuación para "recalibrar el futuro"

Andrew Garfield , nominado a mejor actor en la última edición de los Óscar, dejará temporalmente la actuación tras la miniserie 'Under the Banner of Heaven' para "descansar un poco y recalibrar el futuro", reveló el propio actor en una entrevista con Variety.

"Tengo que reconsiderar qué quiero hacer próximamente, quién quiero ser y sentirme como una personal normal por un tiempo", explicó el intérprete.

El último año ha sido particularmente intenso para Garfield, que recibió su segunda nominación a los premios de la Academia de Hollywood con la cinta 'Tick, Tick... Boom!', basada en la vida y obra de Jonathan Larson, y participó en otras producciones reconocidas como 'The Eyes of Tammy Faye'.

En 2022, el actor estadounidense cumplirá 39 años y ha querido hacer un receso tras "el desgaste de la temporada de premios", aunque no quiere que esto sea interpretado como una queja sobre ser reconocido, ya que es habitual para estas estrellas de Hollywood recibir un sinfín de críticas al expresar cualquier tipo de desgaste, debido a que consideran que la fama brinda todas las comodidades.

"Solo necesito ser una persona un poco corriente durante un tiempo", insistió Garfield, quien ha tenido un arduo trabajo en diversas producciones, que a su vez le han exigido una gran cantidad de giras de promoción en diversas ciudades.

Sin embargo, sus fanáticos entendieron su decisión, a pesar de que esto sea una triste noticia para quienes admiran su talento, no obstante, no es algo que sea de forma permanente.

Antes de su retiro temporal, al actor se le podrá ver en la miniserie 'Under the Banner of Heaven' para la plataforma Hulu, una adaptación del libro homónimo de género 'true crime' que el escritor Jon Krakauer publicó en 2003.

Esta producción consta de siete capítulos en los que Garfield comparte reparto con actores como Sam Worthington, Daisy Edgar-Jones, Wyatt Russell y Rory Culkin.

