¿Te gusta el atletismo? Descubre qué necesitas para ser un runner experto

“Quiero invitar a las personas a dejar el sedentarismo y salir de su zona de confort. ¡Láncense a la calle y practiquen algún deporte, vayan a correr para que vean su ciudad con otros ojos!”, expresa Diego Fernando Jurado.

Periodista de profesión, Diego se ha convertido en uno de los influencers más queridos de Colombia que a diario comparte en sus redes sociales sus gustos musicales y sus rutinas como corredor.

“La primera vez que corrí fue hace cinco años cuando hice un recorrido de 10k, y desde entonces me he convertido en un runner comprometido. He competido en lugares como Barranquilla, Cali, Medellín, Tunja, Guatavita y, por supuesto, Bogotá. Las distancias más grandes que, a hoy, he hecho son 21k en asfalto y 24k en montaña”, agrega.

Como la tendencia del running ha aumentado en los últimos años, es importante que las personas conozcan cómo deben prepararse antes de salir a entrenar y cuáles son los elementos que deben llevar para hacer de esta, una aventura llena de adrenalina:

¿Cómo prepararse antes de una carrera?

Diego afirma que, sin importar la duración, lo primero que todos deben hacer es calentar y estirar.

“El estiramiento es clave antes y después de correr. El cuerpo debe prepararse para lo que viene, por eso es importante que los corredores hagan un buen estiramiento de piernas y brazos”.

La disciplina, como en cualquier deporte, también es un factor fundamental en el running.

“Yo intento entrenar mínimo tres veces por semana, soy afortunado porque tengo un parque grande en frente de mi casa así que puedo salir a correr a cualquier hora”, agrega.

¿Cuáles son los elementos infaltables para salir a correr?

Los tenis: este no es un tema de lujo o de marcas. Correr es un deporte de alto impacto donde los pies soportan hasta tres veces el peso de la persona en cada pisada, y por eso es primordial tener un calzado cómodo y resistente. Se recomienda que los runners que entrenan a diario cambien de zapatos aproximadamente cada seis meses.

Los auriculares: si hay un deporte en donde la música es un factor importante a la hora de entrenar, ese es el running. Diego es un melómano de corazón que no concibe salir a correr sin estar escuchando sus playlist favoritas, por eso para él los Jaybird modelo X3 le han cambiado la vida. “A mí me gusta contarle a mis seguidores todo lo que hago, especialmente cuando estoy entrenando. Los audífonos alámbricos que tenía empezaron a complicarme la vida cuando grababa mis insta stories, se me enredaban con todo. Ahora con los Jaybird todo cambió, todo es fácil, la calidad del sonido es excelente, además no me tengo que preocupar por el sudor porque son a prueba de la transpiración, ni por el ajuste, porque se mantienen en posición sin importar la intensidad del movimiento que haga. Desde mi punto de vista, los cables no deberían de existir hace muchos años, enredan la vida un montón”.

Una buena gorra: este elemento evitará que el sudor incomode al corredor y que el pelo llegue a la cara e interrumpa su rutina. Además, en palabras de Diego, “dependiendo de la región en la que se vaya a correr, el sol puede ser un factor determinante de cansancio. Las gorras ayudan a combatirlo”.

Camelback o cinturones de hidratación: dependiendo si es un circuito de asfalto o de montaña, los corredores encuentran en estos dos elementos una alternativa cómoda y práctica para llevar el agua, las bebidas de proteína y demás objetos personales.

