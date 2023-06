Sofía Vergara se mostró sin maquillaje a pocos días de cumplir 51 años, ¿cómo se ve?

Sofía Vergara es una de las más grandes artistas colombianas, ha tenido gran éxito trabajando en Estados Unidos desde hace varios años y por un tiempo fue la actriz mejor pagada de la televisión estadounidense gracias al papel de Gloria en ‘Modern Family’.

De la misma forma, ahora trabaja como una de los jurados de ‘America's Got Talent’ y está enfocada en sus empresas, en nuevos papeles y en sus redes sociales. Lo cierto es que después de compartir cualquiera de sus fotografías recibe millones de comentarios y likes.

En su cuenta de Instagram, la colombiana suma casi 30 millones de seguidores pendientes de su vida, allí muestra parte de su trabajo, su familia y cómo no, también de su belleza y recuerda varios momentos de su vida.

El próximo 10 de julio, la actriz cumplirá 51 años y ha compartido una fotografía en la que mostró su rostro al natural. La colombiana compartió un carrusel con dos imágenes, en la primera de estas se ve la actriz recostada mientras utiliza un vestido amarillo y comparte con su mascota.

La más llamativa es la segunda, en donde muestra su rostro en primer plano y se deja ver completamente sin maquillaje, “Lo que más amo es el verano☀️”: escribió allí.

Los comentarios no se hicieron esperar y sus fanáticos no dudaron en enviarle un gran número de comentarios positivos, el más frecuente es que luce mejor que nunca y se ve bastante joven, pues no parece una mujer de 50 años.

A su vez, sus seguidores le envían mensajes a su esposo, el también actor Joe Manganiello afirmando que día a día debe agradecer por tener a la colombiana en su vida. Y de la misma forma debería hacerlo ella, pues son una de las parejas más llamativas de Hollywood.