Sin pudor: estas celebridades le dicen ‘no’ al sostén

Las celebridades de Hollywood no dudan a la hora de imponer nuevas modas a la hora de vestir y, no lo podemos negar, se ven bien con todo. Sin embargo, hay una nueva tendencia que es mucho más arriesgada a la hora de salir a la calle: no usar sostén.

Una de las principales promotoras de esta tendencia es Kendall Jenner, quien incluso ha dejado ver que tiene un piercing en uno de sus pezones y no teme a los comentarios de la gente.

Publicidad

En esta lista tampoco pueden faltar sus hermanas Kylie Jenner y Kim Kardashian, quienes se han impuesto como iconos de estilo mundiales.

Publicidad

Publicidad

La hermosa actriz y modelo Emily Ratajkowski se considera una feminista y esto la ha llevado a mostrar su cuerpo sin ningún temor, asegurando que la desnudez no significa sexo sino que es el empoderamiento de su propia piel.

Publicidad

La irreverente Miley Cyrus es una de las más reconocidas a la hora de vestirse como se siente más cómoda y con esto parece referirse a estar sin sostén en ningún momento.

Publicidad

Selena Gomez es un ícono musical para millones de jóvenes en el mundo que siguen paso a paso sus movimientos y hasta su estilo. Es por esto que, para dejar a un lado su pasado Disney, ha querido demostrar que ya es toda una mujer.

Publicidad

Publicidad

La modelo Bella Hadid no intenta esconder sus atributos e incluso ha posado para varios fotógrafos en topless de manera muy seductora.

Rihanna es probablemente una de las celebridades más reconocidas a la hora de salir a la calle sin sostén. Ella no teme a los comentarios de la gente y la prensa, quienes la han fotografiado varias veces mostrando de más.

Publicidad

Publicidad

La cantante Rita Ora también se ha unido a esta nueva tendencia de salir sin ropa interior a los eventos sociales y no le queda nada mal.

Publicidad

La actriz mexicana Eiza González es la más reciente celebridad que se atrevió a salir a la calle sin sostén y por esta razón ha protagonizado diversos titulares de prensa.

Y tú, ¿te atreverías a salir sin sostén?

Publicidad