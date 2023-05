Shawn Mendes y Camila Cabello se dejaron ver muy enamorados en New York

Shawn Mendes y Camila Cabello eran una de las parejas más queridas del entretenimiento y por sus seguidores, hasta que se separaron en noviembre de 2021, luego de estar dos años juntos.

Aunque sus fanáticos pensaban que no los volverían a ver juntos, se llevaron una gran sorpresa cuando ambos estuvieron en el Festival de Coachella el día 14 de abril, donde varios de los asistentes pudieron capturar fotos y videos de ambos besándose.

Desde entonces, sus fanáticos están a la espera de que alguno de los dos declare su amor en redes sociales, siendo algo muy propio de la pareja, sin embargo, hasta el momento solo se dejaron ver paseando por las calles de Nueva York de manera muy romántica.

Shawn Mendes and Camila Cabello hold hands in NYC after Coachella PDA https://t.co/RfyDx72bWJ pic.twitter.com/ORIR0bUhvq — Page Six (@PageSix) May 24, 2023

Los paparazzis pudieron captar a Shawn y Camila entrando a una cafetería, donde combinaban outfit, dado que el cantante vestía una camiseta sin mangas y pantalones holgados, mientras ella usaba jeans con una blusa blanca combinada con una chaqueta de cuero.

También fueron vistos en la ciudad de Los Ángeles mientras esperaban para ingresar a un espectáculo de comedia en el Sunset Tower Hotel en West Hollywood. Por el momento ninguno de los dos ha dado declaraciones sobre lo que sucede, pero sus fanáticos se encuentran muy felices por la posible reconciliación.

En medio de su separación, al intérprete de 'Monster' y 'There's nothing holdin' me back' se le involucró sentimentalmente con la también artista Sabrina Carpenter luego de que fueron captados paseando en Los Ángeles,y en eventos como la fiesta de lanzamiento del álbum de Miley Cyrus el 9 de marzo y en el after party de los Premios Oscar que se celebró el 12 de dicho mes.

Fue el propio Mendes quien desmintió dichos rumores cuando se le preguntó en una entrevista para el medio de comunicación RTL Boulevard si tenía algún tipo de relación con la joven de 23 años, él aclaró que solo eran amigos.

Cabello fue relacionada con Austin Kevitch, con quién estuvo alrededor de 8 meses. Cabe recordar que se conocieron gracias a Nicholas Galitzine, quien interpretó al Príncipe Robert en la cinta 'Cenicienta', no obstante, su romance finalizó debido a que por compromisos laborales no podían compartir mucho tiempo juntos.