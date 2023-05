Christian Nodal reveló que tiene bloqueado a J Balvin tras su conflicto: “Hay personas falsas”

Christian Nodal volvió a ser noticia por cuenta de la “tiradera” contra J Balvin que ambos protagonizaron a finales de mayo de 2022, la cual tuvo como resultado el tema ‘Girasol’, donde el mexicano se desahogó y expresó todo lo que sentía por el exponente del género urbano.

El intérprete de canciones como ‘No te contaron mal’, ‘Ya no somos ni seremos’, entre otros, estuvo como invitado en el show de Youtube 'Tirando bola' del comediante mexicano Franco Escamilla. Allí recordó qué fue lo que lo hizo reaccionar de forma molesta contra Balvin.

Cabe recordar que el 29 de mayo de 2022, Nodal mostró su cambio de look a cabello rubio con flores, pero muchos cibernautas lo compararon con J Balvin, quien solía llevar una imagen similar.

El colombiano no dejó pasar este hecho e hizo una publicación en Instagram con dos fotos comparativas: "Encuentra las diferencias”, escribió en el caption y esto generó diversos memes del ahora novio de Cazzu.

"Yo estaba en una etapa muy mala de mi vida", empezó a relatar el cantante durante la emisión del programa, haciendo referencia a lo que estaba atravesando a raíz de su ruptura con Belinda , pues él mismo había expuesto ciertos mensajes donde ella le pedía dinero tanto para retoques estéticos como para otros asuntos.

"Entonces yo creo que el 'compa' (J Balvin) no más quería hacer un dueto o algo y yo venía como 'no voy a ser el meme de nadie más'. Y pues me le fui encima. Era como de: 'Ya párenle a su carrito, pues'", expresó.

Se tiene conocimiento de que luego de varias acusaciones, los dos artistas se contactaron de forma privada y le dieron fin al escándalo, sin embargo, ahora comprendemos que no todo terminó en buenos términos.

“Sí, hablé con él, pero la verdad es que siento que hay personas reales y hay personas falsas", enfatizó Nodal, y agregó que se considera una persona real. “Yo me creo todo lo que me digan; según hubo como un son de paz, pero nada, ya todo bien, ya está bloqueado".