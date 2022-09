Shakira rompe el silencio tras su separación con Piqué: "puse todo lo que tenía en esta relación"

Han pasado cerca de tres meses desde que se supo la noticia de la inminente separación de Shakira y el futbolista Gerard Piqué . Durante este tiempo ninguna de las dos celebridades se había manifestado ante la situación de la separación; sin embargo, en las últimas semanas el español ha estado en los lentes de los paparazzi debido a su actual relación sentimental con la joven estudiante de 23 años, Clara Chía.

La relación que inició en la Copa Mundial de Fútbol en Sudáfrica de 2010, terminó abruptamente 12 años después. De está relación nacieron sus dos hijos, Milan y Sasha, por quienes están trabajando para llegar a un acuerdo de custodia y de esto depende el futuro de la colombiana.

El defensa se encuentra muy enamorado de su nueva novia, mientras la cantante está trabajando fuertemente para retomar su carrera musical, solucionar los líos judiciales que tiene con el fisco español por presunta evasión de impuestos y, superar la etapa de separación.

Shakira lanzó su sencillo 'Te felicito' con Rauw Alejandro, letra que reflejaría parte de su relación con el futbolista. Foto: Getty Images

Sin embargo, la barranquillera ha decidido romper el silencio y hablar sobre esta etapa en su vida y cómo ha sido el proceso con el padre de sus hijos, en entrevista con el medio español ELLE.

"Creo que todos tenemos nuestros propios procesos para manejar el duelo, el estrés o la ansiedad. Todos pasamos por cosas en la vida. Pero en mi caso, creo que escribir música es como ir al psiquiatra, solo que más barato", indicó Shakira. De esta forma deja claro cómo su música ha sido la aliada ideal para procesar los momentos tristes.

"En aquellos días, cuando sentía que me faltaban las fuerzas, como si no tuviera piernas, esos días escribía canciones, y sentía que revivía y salía fortalecida. Es como una inyección de vitaminas", manifestó la cantante, agregando: "hubo otras veces que el trabajo me asustaba… solo quería estar allí con mis hijos. Quiero decir, solo quería quedarme en la cama, acurrucada con mis hijos. Pero tenía que levantarme, grabar un video y cumplir con mis obligaciones".

Shakira se refugia en su música y en el amor de sus hijos y familia. Foto: Getty Images

Shakira también habla abiertamente, pero sin dar detalles de la situación con su expareja: "es muy difícil hablar de esto, especialmente porque es la primera vez que hablo de esta situación en una entrevista. Permanecí en silencio y solo traté de procesarlo todo. Mmmm, y sí, es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo público, y porque nuestra separación no es como una separación normal", expresó la intérprete colombiana.

Asimismo, expresa cómo vive la situación con sus hijos en medio de la presión de los medios de comunicación: "tengo paparazzi acampando frente a mi casa, 24/7. Y no hay un lugar donde pueda esconderme de ellos con mis hijos, excepto en mi propia casa".

También manifiesta cómo se siente con los ojos del mundo en ella y en su separación: "a veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real. Y lo que también es real es la decepción de ver cómo se ha vulgarizado y abaratado por los medios algo tan sagrado y tan especial como pensé que era la relación que tenía con el padre de mis hijos".

"Es probablemente la etapa más oscura de mi vida. Pero luego pienso en todas esas mujeres por todo el mundo que están pasando por dificultades, que están pasando por una situación tan mala como la mía o tan difícil como la mía o peor", puntualiza la artista.

Shakira conoció al defensa español en el Mundial de Fútbol de 2010 en Sudáfrica. Foto: Getty Images

La cantautora de 45 años tiene claro que la prioridad ante todo y sobre todo son sus dos hijos: "independientemente de cómo terminaron las cosas o cómo nos sentimos Gerard y yo como exparejas, él es el padre de mis hijos. Tenemos un trabajo que hacer para estos dos niños increíbles, y tengo fe en que descubriremos qué es lo mejor para su futuro, sus propios sueños en la vida y cuál es la solución justa para todos", señala Shakira.

"Solo puedo decir que puse todo lo que tenía en esta relación y en mi familia", indica Shakira, seguido de unas palabras que connotan el esfuerzo y los sacrificios que se hacen por amor.

"Antes de que mis hijos comenzaran la escuela tenía una vida realmente nómada: había vivido siempre como artista viajando sin parar, yendo a diferentes lugares del mundo, de gira, haciendo espectáculos, promoción, construyendo escuelas en Colombia y grabando en diferentes países por todo el mundo", señala.

"Pero una vez que Milán comenzó a ir al colegio, a finales de 2014, entendí que mis viajes y esa existencia nómada tenían que quedarse en un segundo plano, que mi carrera tenía que pasar a un segundo plano. Sabía que con el colegio de mi hijo tenía que asentarme, echar raíces en Barcelona y estar allí para él y para Gerard y luego también para Sasha", indica Shakira en entrevista con ELLE.

Shakira se convirtió en mamá primeriza con el nacimiento de su hijo Milan en el 2013. Christopher Polk/Billboard Award/Getty Images for DCP

"Gerard, como futbolista, quería jugar al fútbol y ganar títulos, y yo tenía que apoyarlo. Quiero decir, que uno de los dos tuvo que hacer un sacrificio, ¿no? O dejaba su contrato con el Barcelona y se mudaba a Estados Unidos conmigo, donde está mi carrera, o yo tendría que hacerlo en su lugar", "Uno de los dos tuvo que hacer ese esfuerzo y ese sacrificio. Y lo hice. Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor", aseveró la barranquillera.

Palabras que no han pasado desapercibidas por el público en general, pues es bien sabido que la cantante nunca se ha sentido del todo cómoda en España, queriendo echar raíces en Estados Unidos y fortalecer su carrera profesional. Sin embargo, lo hizo por amor a su relación por Piqué y del deseo profundo de crear su familia.

Shakira dio a luz a su segundo hijo, Sasha en el 2015. Foto: Getty Images

"Cada vez que la vida te pone a prueba, creo que siempre encuentras una mano amiga a la que agarrarte mientras lloras. Creo que incluso cuando sientes que estás cayendo por un abismo y ese abismo no tiene fin, siempre hay una red de salvación en el fondo. Y esa red de seguridad la forman familiares y amigos", indica la también bailarina profesional.

E incluso manifestó que personas que solo creía parte del trabajo han estado ahí para ella, en los momentos difíciles que atraviesa, colegas que se han convertido en amigos muy cercanos, haciendo lazos fuertes para mantenerse en pie: "Chris Martin siempre está pendiente y me dice que está ahí para mí, para cualquier cosa que necesite. O Juan Luis Guerra , Alejandro Sanz Queridos amigos que se han convertido en personas que creo que no solo se preocupan por mí como artista sino como persona, como ser humano", confesó.

Desde que se conoció la separación de Piqué y Shakira, han sido muchos los interesados en la aclamada artista, sin embargo, dejó muy claro que por el momento no está interesada: "En este momento, somos solo yo, los niños, mi familia y esos amigos con los que tengo contacto periódicamente", "Siento que es suficiente. Por ahora. Sí. Esperemos a que se cierre ese agujero en mi pecho y luego ya veremos qué pasa", finalizó .