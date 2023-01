¿Será que si? Eva Longoria dejaría la actuación para dedicarse de lleno al mundo de la moda

La extrovertida Eva Longoria se ha destacado en los últimos años por la maestría con la que ha sabido compaginar sus múltiples proyectos profesionales, solidarios e incluso académicos, pero ahora reconoce sin rodeos que ya se le ha pasado por la cabeza abandonar su carácter polifacético para poder centrarse exclusivamente en su recién estrenada labor como diseñadora de moda.

"Desde un punto de vista creativo, este trabajo no podría ser más gratificante. Mi nueva colección de ropa es un sueño hecho realidad, porque la costura siempre fue mi pasión, diseñar y elaborar mis propias prendas, elegir los tejidos, los materiales... Todo el proceso me encanta. Si pudiera dejar todos mis otros trabajos y dedicarme por completo a este, lo haría sin dudarlo", reveló la estrella televisiva al portal de noticias Popsugar.

Aunque a muchos les ha resultado sorprendente que Eva se haya decidido ahora a protagonizar su primera incursión en la industria textil, una línea de variadas prendas para la firma 'The Limited', lo cierto es que la intérprete llevaba más de dos años planificando esta aventura empresarial en la que, a diferencia de otras celebridades que se limitan a prestar su nombre a cualquier clase de producto, se ha involucrado al máximo en todos los aspectos del proceso.

"Hay gente que se limita a poner su nombre en la etiqueta y a adoptar esa actitud de 'Vale, sí, véndeme', pero ese no es mi caso. Conozco absolutamente todo sobre mis creaciones, el color de los hilos, el corte de las prendas y hasta el precio de los materiales con los que trabajamos. Quería hacer esto como siempre lo había soñado y por eso hemos tardado dos años en presentar la colección. Estoy implicada en cada paso que hemos tenido que dar y, para mí, es emocionante comenzar un nuevo negocio", añadió.

Uno de los aspectos más llamativos de la recién estrenada colección, que la propia artista no tuvo reparo en promocionar al lucir varios de sus nuevos vestidos en la convención del Partido Demócrata que tuvo lugar el mes pasado, es la combinación entre atuendos dirigidos primordialmente al uso profesional y las desenfadadas camisetas con las que Eva vuelve a poner de manifiesto que no hay nada como una buena copa de vino para relajarse después del trabajo.

"Me encanta esa camiseta que lleva estampada la frase 'Disfruta de un poco de vino y ríete mucho', porque ese es más o menos mi lema en la vida. Estoy obsesionada con toda la cultura vinícola y cada vez que alguien publica una foto en la que aparece una botella de buen vino, me digo a mí misma: 'Oh Dios, tengo que probarlo'. Sí, reconozco que me encantaba la idea de crear esa temática de vinos en mi línea de camisetas", explicó al mismo medio.