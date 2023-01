Selena Gomez deja ver sus curvas y rostro sin una gota de photoshop

Selena Gomez compartió con sus seguidores unas imágenes donde aparecía disfrutando de una tarde de sol en un yate junto a sus amigas.

La cantante dejó a más de uno con la boca abierta al mostrar cómo luce su cuerpo sin nada de filtros ni maquillaje.

Más de 140 millones de seguidores tiene la artista en la red social, donde muchos coincidieron en que su belleza es única y que mostrarse como es, se convierte en un motivo de inspiración para las nuevas generaciones.

Hace un par de semanas, en una entrevista con Clever TV, Selena se refirió a los motivos por los que no quiso grabar una canción junto a Maluma.

"Me encantaría… Para mí son muy importantes las mujeres, así que no importa lo que haga puesto que siempre me aseguraré de que las mujeres estén bien cuidadas. Es todo lo que diré puesto que quiero que el empoderamiento femenino esté siempre presente en mi vida”, aclaró la cantante de 'Bad Liar'

