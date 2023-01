Secretos de Brad Pitt y Angelina Jolie serán revelados en un documental

El divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt cada vez tiene más aristas que los medios de comunicación están listos para escudriñar. Esta vez el realizador canadiense Ian Halperin se encargará de llevar a la pantalla los secretos de la expareja de Hollywood.

El periodista de investigación es reconocido por ser el autor del best seller ‘Kardashian Dynasty: The Controversial Rise of America's Royal Family’ y por haber realizado una publicación sobre los últimos años de Michael Jackson, que también fue llevada al cine como ‘Gone Too Soon’.

El documental llevará el nombre de ‘Broken: The Incredible Story of Brangelina’, que contará con material nunca antes visto de la expareja, además de varios secretos que han mantenido ocultos durante los 2 años de matrimonio y 10 años de relación.

Los derechos del proyecto fueron adquiridos por Media Corporation, según afirma el diario The Sun.