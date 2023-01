Se conocen polémicas imágenes del cuerpo de la hija de Laura Bozzo ¡Míralas!

El portal mexicano Tv Notas ha difundido en las últimas horas una serie de sorprendentes fotografías del cuerpo de Alejandra de la Fuente, hija de la reconocida presentadora Laura Bozzo, en donde se demuestra que la mujer no es tan perfecta como dice ser y, al contrario, tiene una cola "deforme" y un "abdomen flácido".

"Descubrimos que Alejandra de la Fuente presume de tener una figura envidiable en redes sociales, pero sólo engaña a sus seguidores, pues la realidad es muy diferente. Y es que captamos a la hija de Laura Bozzo, de 28 años, en las playas de Tulum, Quintana Roo, luciendo un diminuto bikini que expuso la verdad", comentaron en su sitio web .

"Su figura deja mucho que desear, pues tiene las pompas maltratadas y el abdomen flácido, pero cuando publica una foto en redes sociales, la retoca con photoshop para que todo parezca perfecto", agregó el medio mexicano.

Alejandra se ha defendido y ha desmentido esta noticia en una entrevista afirmando que Tv Notas ha manipulado las fotografías para hacerle daño. "Estoy en shock, horrible. Cualquier persona que me conoce sabe que eso no es real, ni con todo el ‘Photoshop’ del mundo podría verme como me veo. Esto es una maldad, cuido mucho mi figura, no es justo que me hagan algo así. Mi imagen queda mal en todo el mundo […] Mi mamá se hará cargo, porque no sé qué hacer, nunca me pasó algo así. Voy a mandarles fotos mías para que vean cómo estoy; son sin filtro".

Por su parte, Laura Bozzo comentó en una entrevista que esas fotografías son falsas.

Estas son otras imágenes que se han conocido al respecto y se han viralizado a través de las redes sociales.

La hija de Laura Bozzo no publica fotos sin photoshop por su aspecto real https://t.co/A7fllCDjFq pic.twitter.com/ODgWceDoqP — TeleredTV (@TeleredTV_) April 18, 2017

Es cierto esa foto??? pobre hija de #laurabozzo pic.twitter.com/o2YnxwQ7w3 — EL RATING MANDA (@ELRATINGMANDA) April 18, 2017

Hasta el momento, el medio de espectáculos no se ha vuelto a pronunciar al respecto.

